Кабмин Израиля одобрил введение жесткого карантина с 27 декабря

Фото: женщина в маске (freepik.com)

Правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.

Об этом сообщил Министерство здравоохранения'я Израиля.

Ограничения предусматривают запрет отдаляться на расстояние более 1 километра от места проживания, кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию. В Израиле полностью закроют магазины, прекратят работу развлекательные заведения, но будет работать доставка.

Работа общественного транспорта в течение этих двух недель будет сокращена на 50%. Также в этот период будет приостановлена деятельность проекта "Зеленые острова".

Ограничения повлияют на учебный процесс. Занятия в детсадах, 1-4 и 11-12 классах школ будут проводиться с 8:00 до 13:00, но 5-10 классы учиться не будут. Также допускается передача детей между родителями при совместной опеке.

Напомним, до этого Израиль запретил въезд в страну всем иностранцам. Такие ограничения ввели из-за обнаружения нового штамма коронавируса в странах мира.

Кроме того, Израиль решил отправлять на карантин в отеле всех граждан, которые возвращаются из-за границы. Однако есть несколько групп людей, которые избегут изоляции в гостинице.