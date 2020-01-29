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Кабмін хоче змінити два кодекси через прийняття закону "Про запобігання корупції"

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:23
Кабмін хоче змінити два кодекси через прийняття закону "Про запобігання корупції"
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі тексти законопроектів відсутні на сайті ВР

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді внести зміни до двох кодексів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, у парламенті 28 січня були зареєстровані відповідні проекти законів №2816 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" та №2817 "Про внесення змін до Митного кодексу у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".

Наразі їх тексти відсутній на сайті Верховної ради. Останній етап проходження законопроектів - передані на розгляд керівництву

Нагадаємо, Кабінет міністрів також вніс до Ради законопроект №2815 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Документ був зареєстрований у ВР 28 січня. На даний момент його текст відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада у Верховній раді з'явився текст урядового законопроекту №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів".

Додамо також, Кабмін також вніс до Ради три законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

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