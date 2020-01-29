ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин хочет изменить два кодекса из-за принятия закона "О предотвращении коррупции"

Новости » Политика     29.01.2020 - 12:23
Кабмин хочет изменить два кодекса из-за принятия закона "О предотвращении коррупции"
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас тексты законопроектов отсутствуют на сайте ВР

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде внести изменения в два кодекса в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, в парламенте 28 января были зарегистрированы соответствующие проекты законов №2816 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и №2817 "О внесении изменений в Таможенный кодекс в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Сейчас их тексты отсутствует на сайте Верховной рады. Последний этап прохождения законопроектов - переданы на рассмотрение руководству

Напомним, Кабинет министров также внес в Раду законопроект №2815 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Документ был зарегистрирован в ВР 28 января. На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября в Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений ".

Добавим также, Кабмин также внес в Раду три законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Закон "О медиа" определяет два типа регулирования СМИ, - комитет Рады Кабмин предлагает Раде изменить закон "О судоустройстве и статусе судей"
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкоррупцияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь