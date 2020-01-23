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Гончарук: в уряді не планується ніяких відставок

Новини » Політика     23.01.2020 - 09:41
Гончарук: в уряді не планується ніяких відставок
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук виступає в Давосі

Прем'єр України Олексій Гончарук заявив, що в уряді не планується ніяких відставок. Про це він заявив у Давосі, трансляція опублікована на сторінці прем'єра в Facebook.

Гончарук заявив, що навколо уряду зараз йде безліч провокацій, маніпуляцій, "зливів" і "брудних ігор".

"Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніяких відставок, це чутки", - заявив він.

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Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 22 січня 2020 р.

Нагадаємо, 17 січня Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

Після цього, Офіс президента повідомив, що Зеленський не прийняв відставку Гончарука, за умови виконання низки невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення керівників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

В мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

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