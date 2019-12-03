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Аваков не виключає, що МВС може очолити жінка

Новини » Політика     03.12.2019 - 11:44
Аваков не виключає, що МВС може очолити жінка
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У той же час Аваков не уточнив, коли це може статися

Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка. Таку думку висловив нинішній глава МВС Арсен Аваков на конференції Асоціації працівників правоохоронних органів.

Зокрема, таке припущення Аваков зробив в рамках обговорення гендерної рівності в МВС.

"Я думаю, що може таке статися, що у нас на одній з таких конференцій буде вас вітати міністр внутрішніх справ жінка. Добре буде? Я вважаю, що так", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

"Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС, там багато нових людей. Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми звільнимо всіх", - заявив Зеленський.

Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниминистрАрсен Аваков
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