Кабмин дает бизнесу три месяца, чтобы обеспечить доступ к укрытиям, - Корецкий

Правительство приняло решения для адаптации работы экономики к новой тактике воздушных ударов России. Одно из них касается укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Доступ к укрытиям

Корецкий отметил, что при желтом уровне тревоги (дроновая опасность - ред.) бизнес сможет продолжать работу. Условие - строгое соблюдение требований безопасности.

"Должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там где этого до сих пор нет, Правительство дает три месяца на решение этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей ", - говорит он.

Мобильные укрытия

Также Кабмин требует ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в громадах. Цель - защита людей от обломков.

Все эти изменения должны защитить людей и не позволить вражеским атакам парализовать работу:

городов,

экономики,

критической инфраструктуры

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.