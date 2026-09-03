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Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин дает бизнесу три месяца, чтобы обеспечить доступ к укрытиям, - Корецкий

23:05 03.09.2026 Чт
2 мин
Это будет спасать жизнь украинцев во время вражеских атак
aimg Елена Бджола
Кабмин дает бизнесу три месяца, чтобы обеспечить доступ к укрытиям, - Корецкий Фото: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Правительство приняло решения для адаптации работы экономики к новой тактике воздушных ударов России. Одно из них касается укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Доступ к укрытиям

Корецкий отметил, что при желтом уровне тревоги (дроновая опасность - ред.) бизнес сможет продолжать работу. Условие - строгое соблюдение требований безопасности.

"Должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там где этого до сих пор нет, Правительство дает три месяца на решение этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей ", - говорит он.

Мобильные укрытия

Также Кабмин требует ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в громадах. Цель - защита людей от обломков.

Все эти изменения должны защитить людей и не позволить вражеским атакам парализовать работу:

  • городов,
  • экономики,
  • критической инфраструктуры

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.

Также сообщалось, что в Украине создаются специальные рабочие группы для децентрализации складов и хранения продукции предприятий.

Кроме того, правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны, отметил Корецкий.

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