Кабмин предлагает разрешить работу всего метро в Киеве во время "желтой" тревоги

В Украине рекомендуют обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня тревоги и при необходимости увеличивать количество наземного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Как будет работать транспорт

По словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.

Кроме того, при необходимости власти будут увеличивать количество наземного общественного транспорта.

Это позволит гражданам беспрепятственно добираться до работы, больниц и станций метро.

Новое распределение тревог

Правительство приняло эти решения для адаптации государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

В частности, в Украине вводят распределение воздушных тревог по степени опасности:

Желтый уровень - объявляется во время атаки вражеских беспилотников;

Красный уровень - вводится в случае повышенной угрозы ракетного или комбинированного удара.