В Минобразования поддержали запрет на общение на русском языке в школах

Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект, предусматривающий запрет на использование русского языка во время перерывов в школах.

РБК-Украина сообщает, что об этом министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в час вопросов к правительству.

Министр подчеркнул, что язык РФ используется как оружие, потому защита украинского языка является приоритетом. Кроме того, Лисовой отметил, что правительство заботится также о языках коренных народов и национальных сообществ, но ни в коем случае это не касается языка страны-агрессора.

Глава ведомства отмечает, что министерство с некоторыми замечаниями поддержало инициативу Наталии Пипы по запрету общаться на русском языке в школах. Он отметил важность защиты украинского языка, отметив, что язык страны-агрессора не подлежит равноправному развитию.

Напомним, народная депутат Наталья Пипа инициировала законопроект, предусматривающий запрет использования русского языка на перерывах в школах. Это часть усилий по созданию украиноязычной среды в образовательных учреждениях, которая должна охватывать не только уроки, но и перерывы, школьный двор и всю территорию школы.

По результатам мониторинга Государственной службы качества образования только 41% учеников общаются на украинском языке во время перерывов. Пипа подчеркнула важность поддержки украиноязычной среды для улучшения результатов обучения и избегания конфликтов через язык.

Также мы писали, что заместитель министра образования Андрей Сташков заявил, что школьники в Украине должны учиться на украинском языке не только на уроках, но и во время перерывов и внеурочных занятий. Он подчеркнул, что перерывы также являются частью образовательного процесса, поэтому украинский язык должен использоваться на протяжении всего учебного дня. Для контроля выполнения этого требования работает Служба языкового омбудсмена, которая будет реагировать на нарушения.

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