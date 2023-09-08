В правительстве анонсировали повышение зарплат учителям

Учителям в Украине с сентября 2024 года планируют повысить базовую ставку. Однако большинство действующих сейчас надбавок отменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"У нас нет выхода, чтобы не трансформировать систему образования. В следующем году мы планируем запустить массовый пилот, масштабный с новой заработной платой", - сказал министр.

По его словам, сейчас есть 50 видов доплаты и "достаточно сложный процесс формирования этой тарифной сетки и начисления заработной платы", в результате которого получается достаточно маленькая зарплата.

"Учителя должны стать рок-звездами, они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране, а вообще в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат", - сказал он.

Федоров сообщил, что 80% зарплаты учителей будет определенный оклад, остальные - несколько видов доплат. "Но изначально эта базовая ставка будет достаточно большой", - добавил Федоров.

"Пока предварительно планируем, что с сентября следующего года как раз заработает новая заработная плата", - сказал министр.

Зарплата в Украине

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

По данным НБУ, ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат в частном секторе происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.