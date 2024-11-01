МОН планирует освободить школы от лишних запросов: о чем идет речь

Министерство образования и науки Украины готовит новый шаг по борьбе с бюрократической нагрузкой на школы, планируя отменить все запросы в образовательные учреждения.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "ТСН".

По его словам, школы ежедневно тратят чрезмерные ресурсы на бумажную работу, генерируя многочисленные ответы на запросы из разных источников, далеко не всегда поступающих от самого министерства. Поэтому соответствующая реформа, как он отметил, необходима.

"Подавляющее большинство этих запросов не генерируется министерством. Они генерируются совершенно разными организациями, от областных депутатов до депутатов Верховной Рады. И школа, согласно закону "Об обращениях граждан", как и все государственные учреждения, должна отвечать на все запросы. Поэтому мы хотим остановить этот процесс", - объяснил Лесной.

Для решения проблемы МОН вводит систему цифровизации и переходит на единую базу отчетности.

По словам Лесного, оставшиеся два обязательных отчета - ЗНЗ-1 и форма об учителях - планируют отменить до конца 2024 года, когда заработает новая система АИКОМ-2.

Он пояснил, что после этого вся информация школы будет вноситься только в один цифровой реестр, доступный для автоматического получения необходимых данных.

Министр также подчеркнул, что новый подход должен уменьшить бумаготворчество и освободить учителей от излишней бюрократии, позволяя им больше сосредоточиться на учебном процессе.

Кроме того, в украинских школах планируют усилить меры безопасности.