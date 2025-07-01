Регистрация стартовала. Как создать кабинет абитуриента 2025: инструкция

В 2025 году поступающие подают заявления в учреждения высшего образования онлайн через электронные кабинеты. Регистрация в них стартовала 1 июля.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает о том, как зарегистрироваться в кабинете абитуриента.

Регистрация электронного кабинета абитуриента: как и когда это сделать

С 1 июля до 20 октября 2025 года в ЕГЭБО будут работать личные электронные кабинеты абитуриентов. Для их создания нужно зайти на сайт системы подачи заявлений в электронной форме.

Кабинет абитуриента (скриншот)

Что нужно для регистрации

При регистрации абитуриент должен указать электронный адрес - он станет логином для входа. Система проверит, не используется ли уже такой логин. В случае совпадения нужно создать новый уникальный логин. На почту придет письмо со ссылкой для активации доступа.

Важно: нельзя использовать почтовые сервисы, заблокированные в Украине, например, mail.ru или yandex.ru.

Также для создания кабинета нужно внести:

данные одного из сертификатов НМТ (номер, пин-код, год - 2022, 2023, 2024 или 2025);

серию и номер документа о ранее полученном образовании;

тип, серию (если есть) и номер документа, удостоверяющего личность, или РНУКПП (если НМТ отсутствует);

реквизиты документов, подтверждающих право на льготные условия поступления.

Электронный кабинет можно создать только с документом об образовании, выданным не ранее 1998 года (пластиковым). Если документ старше - заявление нужно подавать лично в бумажной форме.

Если сертификата НМТ нет, следует выбрать опцию "Не имею сертификатов НМТ" и зарегистрировать кабинет по паспорту или другому документу.

Какие данные нужно загрузить после активации кабинета

контактный телефон в формате +380 (можно указать несколько номеров или иностранный, сняв отметку "Украина");

цветную фотографию 3×4 см в формате JPG или JPEG (до 1 Мб);

дополнительные сертификаты НМТ (если есть - указать номер, PIN-код и год).

Где получить помощь

Консультационные центры будут работать в приемных комиссиях вузов. Там абитуриентам помогут создать электронный кабинет, внести заявления и загрузить документы.

После подачи первого заявления изменить информацию в кабинете невозможно. Поэтому стоит тщательно проверить, все ли внесено правильно.

Сколько заявлений можно подать и до когда

Абитуриент может подать:

до 5 заявлений на бюджет (в любые вузы, без ограничений по специальностям);

до 10 заявлений на контракт.

В каждом заявлении на бюджет нужно выставить приоритетность от 1 (самая высокая) до 5 (самая низкая). После подачи заявления изменить его приоритетность невозможно. В 2025 году по желанию абитуриент также сможет выставить приоритетность заявлениям на контракт.

Прием заявлений продолжается с 19 июля до 18:00 1 августа 2025 года (кроме поступления в военные вузы и подразделения).