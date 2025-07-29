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Квоты на поступление-2025: кто имеет приоритетное право на бюджет

Вторник 29 июля 2025 10:33
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Квоты на поступление-2025: кто имеет приоритетное право на бюджет Кто может поступить в вуз по квоте (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В нынешней вступительной кампании отдельные льготные категории абитуриентов могут воспользоваться правом на поступление по специальным квотам - квоте-1 и квоте-2. Они предоставляют преимущества при поступлении на бюджет или возможность подать заявление без НМТ, в зависимости от обстоятельств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освіта.юа".

Кто имеет право на квоту-1

Право на поступление по квоте-1 имеют абитуриенты из следующих категорий:

  • лица с инвалидностью I или II группы;
  • участники боевых действий, в частности те, кто сейчас проходит военную службу (кроме срочников);
  • лица, которые были пленными в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Квота-1 устанавливается в пределах 10%, но не менее одного места, или 30% в перемещенных (временно перемещенных) ЗВО от максимального (общего) объема государственного или регионального заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям.

Кто может поступать по квоте-2

Право на квоту-2 имеют поступающие с временно оккупированных, прифронтовых или территорий активных боевых действий. Ее могут применить в двух случаях: для поступления по результатам собеседования вместо НМТ или для перевода на вакантное бюджетное место.

На квоту-2 могут претендовать:

  • лица, зарегистрированные или переселившиеся после 1 января года поступления с территорий, находящихся под временной оккупацией (кроме Крыма и Севастополя) - код 107;
  • лица из АРК или г. Севастополь, которые проживают или переселились после 1 января года поступления - код 108;
  • лица с временно оккупированных или боевых территорий, которые оставались на них или выехали после 1 января - код 109;
  • лица с тех же территорий, но переселившиеся до 1 января года поступления - код 190.

Квота-2 прописывается в Правилах приема в вузы и составляет 10% от общего количества бюджетных мест, но не менее одного места.

Читайте также о том, что подать заявление на поступление на бакалавра или медицинского магистра (на бюджет или контракт) можно до 18:00 1 августа 2025 года. Это можно сделать через электронный кабинет абитуриента.

Ранее мы писали о том, что уже сейчас на поступление на бакалавра подали заявки более 554 тысяч абитуриентов. До 6 августа должны обнародовать списки рекомендованных на бюджет, а после 12 августа - на контракт.

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