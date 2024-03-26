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Кабинет пациента, услуги для ветеранов и не только. Федоров анонсировал новинки в "Дії"

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут получить доступ к "Кабинету пациента" в приложении "Дія". Среди новаций может быть онлайн-нотариат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, в "Дії" украинцы смогут получить всю личную медицинскую информацию.

"В ближайшее время мы запустим "Кабинет пациента" и медицинские push-сообщения в "Дії". Это очень важно для сохранения персональных данных в медицинской системе", – рассказал Федоров.

Он также напомнил, что услуга растаможки автомобиля уже цифровизирована, однако нужно дождаться голосования в Верховной Раде, чтобы ввести ее.

Также среди новаций "Дії" будет онлайн-нотариат и фиксация онлайн с помощью инструментов приложения - брака.

В "Дії" будет создан Единый реестр, унифицирующий сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах. Это позволит использовать данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления.

Напомним, ранее мы объясняли, как можно заменить водительское удостоверение онлайн в несколько кликов в "Дії".

Также недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг "Дії".

Также в приложении "Дія" уже доступны документы по образованию. Диплом, аттестат или свидетельство теперь будут в вашем телефоне.

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