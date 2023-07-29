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Водительское удостоверение можно заменить онлайн: пошаговая инструкция

Новина українською →
Украина, Суббота 29 июля 2023 12:53
Водительское удостоверение можно заменить онлайн: пошаговая инструкция Фото: водительское удостоверение можно заменить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водительское удостоверение можно заменить онлайн в несколько кликов. Для этого нужно приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Подать заявление о замене удостоверения можно через мобильное приложение и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Также украинцы могут отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

Оформить заявление на замену можно, если удостоверение:

  • потерянное;
  • изданное впервые на 2 года;
  • непригодно для дальнейшего использования;
  • в связи с изменением персональных данных (например, фамилии и т.п.).

Пошаговая инструкция для замены удостоверения

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • нажать "Услуги";
  • нажать "Замена водительского удостоверения";
  • выбрать причину замены;
  • выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;
  • подтвердить контактные данные и подписать заявление.

После этого в течение 10 минут нужно оплатить услугу, в противном случае заявление аннулируется. Позже придет сообщение о готовности документа.

Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина сообщал, что украинцы будут получать водительские права по-новому.

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Водительские права Дія
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