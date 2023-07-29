Водительское удостоверение можно заменить онлайн: пошаговая инструкция

Водительское удостоверение можно заменить онлайн в несколько кликов. Для этого нужно приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Подать заявление о замене удостоверения можно через мобильное приложение и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Также украинцы могут отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

Оформить заявление на замену можно, если удостоверение:

потерянное;

изданное впервые на 2 года;

непригодно для дальнейшего использования;

в связи с изменением персональных данных (например, фамилии и т.п.).

Пошаговая инструкция для замены удостоверения

авторизоваться в приложении "Дія";

нажать "Услуги";

нажать "Замена водительского удостоверения";

выбрать причину замены;

выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;

подтвердить контактные данные и подписать заявление.

После этого в течение 10 минут нужно оплатить услугу, в противном случае заявление аннулируется. Позже придет сообщение о готовности документа.

Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина сообщал, что украинцы будут получать водительские права по-новому.

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