Дипломы, свидетельства и аттестаты: в "Дії" появились документы об образовании
В приложении "Дія" уже доступны документы по образованию. Диплом, аттестат или свидетельство теперь всегда будут в вашем телефоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Образовательные документы уже в "Дії". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - написал Федоров.
В приложении теперь доступны такие документы:
- свидетельство о базовом среднем образовании;
- аттестат/свидетельство о среднем образовании;
- свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
- диплом квалифицированного рабочего;
- диплом профессионального младшего бакалавра;
- диплом младшего специалиста;
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии;
- диплом доктора искусства.
Для того чтобы документы появились в "Дії", необходимо обновить приложение.
Добавлять документы вручную не нужно - они подтянутся автоматически, но только если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).
Напомним, ранее мы объясняли, как можно заменить водительское удостоверение онлайн в несколько кликов в "Дії".
Также недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії".
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