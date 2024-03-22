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Дипломы, свидетельства и аттестаты: в "Дії" появились документы об образовании

Украина, Пятница 22 марта 2024 13:05
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Дипломы, свидетельства и аттестаты: в "Дії" появились документы об образовании Фото: у "Дії" появились документы об образовании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Дія" уже доступны документы по образованию. Диплом, аттестат или свидетельство теперь всегда будут в вашем телефоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Образовательные документы уже в "Дії". Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - написал Федоров.

В приложении теперь доступны такие документы:

  • свидетельство о базовом среднем образовании;
  • аттестат/свидетельство о среднем образовании;
  • свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
  • диплом квалифицированного рабочего;
  • диплом профессионального младшего бакалавра;
  • диплом младшего специалиста;
  • диплом младшего бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом специалиста;
  • диплом магистра;
  • диплом доктора философии;
  • диплом доктора искусства.

Для того чтобы документы появились в "Дії", необходимо обновить приложение.

Добавлять документы вручную не нужно - они подтянутся автоматически, но только если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Напомним, ранее мы объясняли, как можно заменить водительское удостоверение онлайн в несколько кликов в "Дії".

Также недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії".

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