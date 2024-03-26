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Кабінет пацієнта, послуги для ветеранів і не тільки. Федоров анонсував новинки в "Дії"

Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці зможуть отримати доступ до "Кабінету пацієнта" у застосунку "Дія". Серед новацій може бути також онлайн-нотаріат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в "Дії" українці зможуть отримати всю медичну особисту інформацію. 

"Найближчим часом ми запустимо "Кабінет пацієнта" і медичні push-повідомлення в "Дії". Це дуже важливо для збереження персональних даних в медичній системі", - розповів Федоров.

Він також нагадав, що послуга розмитнення автомобіля вже цифровізована, однак треба дочекатись голосування у Верховній Раді, щоб її запровадити. 

Також серед новацій у "Дії" буде онлайн-нотаріат та фіксація онлайн за допомогою інструментів застосунку - шлюбу. 

У "Дії" буде створено Єдиний реєстр, який уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси. Це дозволить використовувати дані для прозорого та підзвітного планування відбудови.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна замінити посвідчення водія онлайн у декілька кліків у "Дії".

Також нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".

Також у застосунку "Дія" вже доступні документи про освіту. Диплом, атестат чи свідоцтво відтепер завжди будуть у вашому телефоні.

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