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Растаможка авто, онлайн-брак и не только. Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії"

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 19:41
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Растаможка авто, онлайн-брак и не только. Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії" Фото: у "Дії" появятся восемь новых услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайшее время в приложении "Дія" появятся восемь новых услуг. Среди них - растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время у "Дії" появятся следующие услуги:

  • Растаможка авто. Это один из самых долгожданных сервисов, который сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым, без субъективных решений со стороны таможни и человеческого фактора. Для расчета цены будут учитываться только устоявшиеся характеристики, на которые не может повлиять таможенник.
  • Онлайн-брак. Благодаря услуге украинцы смогут жениться даже не выходя из дома. Или даже если находятся в разных городах со своими любимыми.
  • Сервисы для ветеранов. Предоставят возможность получить онлайн-статус участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.
  • Кабинет пациента и медицинские пуши. Сервис позволит зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) через "Дію", а затем выбрать врача и подписать декларацию. Кроме того, сообщения от ЕСОЗ будут поступать еще и в "Дії".
  • Открытый код "Дії". Поможет экспортировать приложение в другие страны и сопровождать его интеграцию. Кроме того, позволит IT-сообществу присоединиться к анализу кода и предлагать изменения или улучшения.
  • Больше документов в приложении. В частности, образовательные аттестаты и дипломы, актовые записи гражданского состояния о рождении, смене имени, браке и разводе. Кроме свидетельства о рождении ребенка, у родителей будет отображаться и собственно, а также детей старше 18 лет.
  • "Дія.Підпис" для юридических лиц. Самая защищенная электронная подпись станет доступна и для бизнеса. Это поможет ускорить процессы и сделать прозрачными действия предпринимателей.
  • "Дія" для партнеров. Новый сценарий интеграции, который позволит партнерам авторизовать пользователей "Дії" с получением ФИО, номера телефона и почты.

Напомним, в приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и воспользоваться еще рядом возможностей.

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