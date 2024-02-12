Растаможка авто, онлайн-брак и не только. Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії"

В ближайшее время в приложении "Дія" появятся восемь новых услуг. Среди них - растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале - более сотни услуг.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время у "Дії" появятся следующие услуги: