"Формула Анкориджа"

Стоит заметить, что российские чиновники говорят о "формуле Анкориджа" последние дни.

В частности, помощник главы Кремля Юрий Ушаков после переговоров диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом заявил, что мир с Украиной должен быть основан только на "формуле Анкориджа".

При этом сегодня, 23 января, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание "формулы Анкориджа", потому что это якобы нецелесообразно.

Также он потребовал, чтобы украинских воинов полностью вывели с территории Донбасса.

Стоит заметить, что 23-24 января в Абу-Даби пройдут первые трехсторонние переговоры украинской, американской и российской делегаций на техническом уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел консультации с украинской делегацией перед такой встречей.