Какова суть "формулы Анкориджа" по Украине, которую продвигает РФ: детали от Reuters

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия хочет, чтобы потенциальная мирная сделка с Украиной была основана на так называемой "формуле Анкориджа". В частности, такая инициатива предусматривает территориальные уступки со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что Москва трактует так называемую "формулу Анкориджа" следующим образом:

  • установление контроля России над всем Донбассом;
  • замораживание текущих линий фронта в других районах востока и юга Украины. 

При этом россияне утверждают, что такие идеи якобы были согласованы на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске. 

"Формула Анкориджа"

Стоит заметить, что российские чиновники говорят о "формуле Анкориджа" последние дни.

В частности, помощник главы Кремля Юрий Ушаков после переговоров диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом заявил, что мир с Украиной должен быть основан только на "формуле Анкориджа".

При этом сегодня, 23 января, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание "формулы Анкориджа", потому что это якобы нецелесообразно.

Также он потребовал, чтобы украинских воинов полностью вывели с территории Донбасса.

Стоит заметить, что 23-24 января в Абу-Даби пройдут первые трехсторонние переговоры украинской, американской и российской делегаций на техническом уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел консультации с украинской делегацией перед такой встречей.

