"Формула Анкориджа"

Варто зауважити, що російські чиновники говорять про "формулу Анкориджа" останніми днями.

Зокрема, помічник голови Кремля Юрій Ушаков після переговорів диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що мир з Україною має бути заснований тільки на "формулі Анкориджа".

При цьому сьогодні, 23 січня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився розкривати зміст "формули Анкориджа", тому що це нібито недоцільно.

Також він зажадав, щоб українських воїнів повністю вивели з території Донбасу.

Варто зауважити, що 23-24 січня в Абу-Дабі відбудуться перші тристоронні переговори української, американської та російської делегацій на технічному рівні.

Президент України Володимир Зеленський уже провів консультації з українською делегацією перед такою зустріччю.