Какая ситуация в Киеве со светом, водой и теплом после обстрела: что известно

Массированный удар по Украине 14 ноября

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, российские войска ночью выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Также враг бил и по Киевской, Харьковской, Одесской областях. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Президент также отметил, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

После массированной атаки РФ в Киеве зафиксированы десятки пожаров и разрушений в разных районах столицы. Спасатели всю ночь доставали людей из задымленных квартир, тушили огонь в многоэтажках и ликвидировали последствия падения обломков.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.