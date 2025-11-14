Яка ситуація у Києві зі світлом, водою та теплом після обстрілу: що відомо

Масований удар по Україні 14 листопада

Росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по ряду регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російські війська вночі випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику. Також ворог бив й по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

Президент також зазначив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.

Станом на ранок у Києві відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ.

Після масованої атаки РФ у Києві зафіксовано десятки пожеж і руйнувань у різних районах столиці. Рятувальники всю ніч діставали людей із задимлених квартир, гасили вогонь у багатоповерхівках і ліквідовували наслідки падіння уламків.

