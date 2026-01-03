Какова ситуация с очередями на границе Украины после Нового года: свежие данные ГПСУ
После Нового года самые большие очереди фиксируются на границе Украины с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
В ГПСУ реромендуют украинцам учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Польша:
- "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 75 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 70 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Словакия:
- "Малый Березный" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
- Венгрия:
- "Тиса" - 10 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Колокольное" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Румыния:
- "Дьяково" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 5 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Молдова:
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границах перед новогодними праздниками
Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря границу пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день - 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.
В то же время после 25 декабря праздничный наплыв на украинской границе начал спадать.
По словам Демченко, окончательная стабилизация ситуации прогнозируется после завершения школьных каникул и праздничных отпусков - ориентировочно до 10 января.
Отметим, что актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы.
