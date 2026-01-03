ua en ru
Какова ситуация с очередями на границе Украины после Нового года: свежие данные ГПСУ

Суббота 03 января 2026 12:43
UA EN RU
Какова ситуация с очередями на границе Украины после Нового года: свежие данные ГПСУ Фото: в ГПСУ рассказали, какая ситуация с очередями на границе Украины после Нового года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После Нового года самые большие очереди фиксируются на границе Украины с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ реромендуют украинцам учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Польша:

  • "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 75 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 70 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Словакия:

  • "Малый Березный" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
  • Венгрия:
  • "Тиса" - 10 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Колокольное" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния:

  • "Дьяково" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 5 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Молдова:

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границах перед новогодними праздниками

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря границу пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день - 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.

В то же время после 25 декабря праздничный наплыв на украинской границе начал спадать.

По словам Демченко, окончательная стабилизация ситуации прогнозируется после завершения школьных каникул и праздничных отпусков - ориентировочно до 10 января.

Отметим, что актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы.

Ранее мы также публиковали советы, как избежать очередей на границе в праздничный период.

