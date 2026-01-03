Какова ситуация с очередями на границе Украины после Нового года: свежие данные ГПСУ

После Нового года самые большие очереди фиксируются на границе Украины с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ реромендуют украинцам учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Очереди на границах перед новогодними праздниками

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря границу пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день - 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.

В то же время после 25 декабря праздничный наплыв на украинской границе начал спадать.

По словам Демченко, окончательная стабилизация ситуации прогнозируется после завершения школьных каникул и праздничных отпусков - ориентировочно до 10 января.

Отметим, что актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы.

Ранее мы также публиковали советы, как избежать очередей на границе в праздничный период.