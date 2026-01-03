Яка ситуація з чергами на кордоні України після Нового року: свіжі дані ДПСУ

Після Нового року найбільші черги фіксуються на кордоні України з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У ДПСУ реромендують українцям враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Черги на кордонах перед новорічними святами

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що 20 грудня кордон перетнули близько 140 тисяч людей, а вже наступного дня - 155 тисяч, що стало рекордним показником після літнього сезону.

Водночас після 25 грудня святковий наплив на українському кордоні почав спадати.

За словами Демченка, остаточна стабілізація ситуації прогнозується після завершення шкільних канікул і святкових відпусток - орієнтовно до 10 січня.

Зазначимо, що актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на всіх напрямках можна відстежувати на інтерактивній карті Держмитслужби.

Раніше ми також публікували поради, як уникнути черг на кордоні у святковий період.