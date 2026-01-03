ua en ru
Яка ситуація з чергами на кордоні України після Нового року: свіжі дані ДПСУ

Субота 03 січня 2026 12:43
UA EN RU
Яка ситуація з чергами на кордоні України після Нового року: свіжі дані ДПСУ Фото: у ДПСУ розповіли, яка ситуація з чергами на кордоні України після Нового року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після Нового року найбільші черги фіксуються на кордоні України з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У ДПСУ реромендують українцям враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Польща:

  • "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 75 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 70 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Словаччина:

  • "Малий Березний" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
  • Угорщина:
  • "Тиса" - 10 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія:

  • "Дякове" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Молдова:

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордонах перед новорічними святами

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що 20 грудня кордон перетнули близько 140 тисяч людей, а вже наступного дня - 155 тисяч, що стало рекордним показником після літнього сезону.

Водночас після 25 грудня святковий наплив на українському кордоні почав спадати.

За словами Демченка, остаточна стабілізація ситуації прогнозується після завершення шкільних канікул і святкових відпусток - орієнтовно до 10 січня.

Зазначимо, що актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на всіх напрямках можна відстежувати на інтерактивній карті Держмитслужби.

Раніше ми також публікували поради, як уникнути черг на кордоні у святковий період.

