Какова ситуация с очередями на границе Украины перед Новым годом? Ответ ГПСУ

Пассажиропоток на украинско-польской границе остается интенсивным. Сейчас ситуация существенно стабилизировалась по сравнению с предрождественским периодом, когда фиксировались пиковые нагрузки.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, именно граница с Польшей традиционно остается наиболее загруженной и формирует около 50% всего пассажиропотока на украинской границе.

В отдельные часы на некоторых направлениях возможно скопление транспорта, в частности на выезд из Украины - очереди могут колебаться от 30 до 90 автомобилей. В то же время есть пункты пропуска, которые работают без существенной нагрузки.

Наименее загруженными сейчас являются пункты пропуска "Смильница" и "Нижанковичи", тогда как самые большие очереди традиционно фиксируются на направлениях "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".

Всего за последние дни границу в двух направлениях пересекали от 105 до 115 тысяч человек в сутки, что меньше показателей перед Рождеством.

"Такой пиковый день - это было 21 декабря, когда границу пересекло почти 155 тысяч граждан, а днем ранее - на уровне 140 тысяч пересечений границы. И до Рождества больше границу пересекали на въезд в Украину, за последние три дня мы видим, что определенное преимущество идет на выезд из Украины", - подчеркнул Демченко.