Какова ситуация с очередями на границе Украины перед Новым годом? Ответ ГПСУ

Украина, Вторник 30 декабря 2025 12:05
UA EN RU
Какова ситуация с очередями на границе Украины перед Новым годом? Ответ ГПСУ Иллюстративное фото: на границе Украины перед Новым годом есть незначительные очереди (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Пассажиропоток на украинско-польской границе остается интенсивным. Сейчас ситуация существенно стабилизировалась по сравнению с предрождественским периодом, когда фиксировались пиковые нагрузки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, именно граница с Польшей традиционно остается наиболее загруженной и формирует около 50% всего пассажиропотока на украинской границе.

В отдельные часы на некоторых направлениях возможно скопление транспорта, в частности на выезд из Украины - очереди могут колебаться от 30 до 90 автомобилей. В то же время есть пункты пропуска, которые работают без существенной нагрузки.

Наименее загруженными сейчас являются пункты пропуска "Смильница" и "Нижанковичи", тогда как самые большие очереди традиционно фиксируются на направлениях "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".

Всего за последние дни границу в двух направлениях пересекали от 105 до 115 тысяч человек в сутки, что меньше показателей перед Рождеством.

"Такой пиковый день - это было 21 декабря, когда границу пересекло почти 155 тысяч граждан, а днем ранее - на уровне 140 тысяч пересечений границы. И до Рождества больше границу пересекали на въезд в Украину, за последние три дня мы видим, что определенное преимущество идет на выезд из Украины", - подчеркнул Демченко.

Ажиотаж на границах

Как сообщало РБК-Украина, после 25 декабря праздничный наплыв на украинской границе начал спадать. Ожидается, что полностью очереди исчезнут ближе к 10 января.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что 20 декабря границу пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день - 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.

По его словам, окончательная стабилизация ситуации прогнозируется после завершения школьных каникул и праздничных отпусков - ориентировочно до 10 января.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы. Ранее также публиковали советы, как избежать очередей на границе в праздничный период.

