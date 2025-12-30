Яка ситуація з чергами на кордоні України перед Новим роком? Відповідь ДПСУ
Пасажиропотік на українсько-польському кордоні залишається інтенсивним. Наразі ситуація суттєво стабілізувалася у порівнянні з передріздвяним періодом, коли фіксувалися пікові навантаження.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, саме кордон з Польщею традиційно залишається найбільш завантаженим і формує близько 50% усього пасажиропотоку на українському кордоні.
В окремі години на деяких напрямках можливе скупчення транспорту, зокрема на виїзд з України - черги можуть коливатися від 30 до 90 автомобілів. Водночас є пункти пропуску, які працюють без суттєвого навантаження.
Найменш завантаженими наразі є пункти пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі", тоді як найбільші черги традиційно фіксуються на напрямках "Краківець», "Шегині" та "Устилуг".
Загалом за останні дні кордон у двох напрямках перетинали від 105 до 115 тисяч осіб на добу, що менше за показники перед Різдвом.
"Такий піковий день - це було 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, а днем раніше - на рівні 140 тисяч перетинів кордону. І до Різдва більше кордон перетинали на в'їзд в Україні, за останні три дні ми бачимо, що певна перевага йде на виїзд з України", - наголосив Демченко.
Ажіотаж на кордонах
Як повідомляло РБК-Україна, після 25 грудня святковий наплив на українському кордоні почав спадати. Очікується, що повністю черги зникнуть ближче до 10 січня.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що 20 грудня кордон перетнули близько 140 тисяч людей, а вже наступного дня - 155 тисяч, що стало рекордним показником після літнього сезону.
За його словами, остаточна стабілізація ситуації прогнозується після завершення шкільних канікул і святкових відпусток - орієнтовно до 10 січня.
Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на всіх напрямках можна відстежувати на інтерактивній карті Держмитслужби. Раніше також публікували поради, як уникнути черг на кордоні у святковий період.