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Как сварить самую вкусную молодую картошку. Секрет, который меняет все

Фото: Как сварить самую вкусную молодую картошку (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Молодой картофель - настоящий летний деликатес. Он нежный, ароматный и вкусный даже без сложных ингредиентов. Но есть один кулинарный секрет, который сделает его вкус по-настоящему непревзойденным.

РБК-Украина делится секретами приготовления самой вкусной молодой картошки, которая не оставит равнодушным никого.

Главное - не пересолить, а вовремя добавить!

Большинство людей солит воду в начале варки. Однако опытные кулинары советуют добавлять соль в конце, когда картофель уже почти готов. Это позволяет овощу сохранить нежную структуру и приятный, естественный вкус. Благодаря такому подходу соль не вытягивает влагу из картофеля, и он остается сочным внутри.

Не надо чистить, нужно мыть

Молодой картофель лучше всего готовить в кожуре - она мягкая и легко счищается уже после варки. Просто хорошо вымойте клубни щеткой или губкой, не повреждая нежную поверхность. Кожура добавляет блюду аромата и сохраняет питательные вещества.

Лавровый лист и чеснок - идеальные спутники

Во время варки добавьте в воду 1-2 лавровых листа и несколько зубчиков чеснока. Они наполнят картофель изысканным ароматом. Некоторые хозяйки добавляют также укроп или веточку петрушки прямо в кастрюлю - зелень "отдает" свой запах, и блюдо становится еще вкуснее.

Заключительный аккорд - сливочное масло и укроп

Как только картофель сварится, слейте воду и оставьте кастрюлю на несколько минут без крышки, чтобы испарилась лишняя влага. Затем добавьте щедрый кусок сливочного масла и посыпьте мелко нарезанным свежим укропом. Осторожно перемешайте и получите идеальную молодую картошку.

Этот простой секрет с солью и ароматическими добавками делает молодую картошку чрезвычайно вкусной. Стоит попробовать хотя бы раз и вы больше никогда не захотите готовить иначе.

 

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При написании материала использовались следующие источники: BBC Good Food, Serious Eats, NYT Cooking.

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