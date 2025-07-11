Удобрения не нужны! Какой очень простой метод повышает урожай картофеля вдвое

Уже скоро придет время собирать картофель и каждому огороднику хочется получить большой урожай. Какие есть необычные методы его повышения кроме использования удобрений?

Почему стоит скашивать ботву картофеля

Многие огородники не придают большого значения ботве картофеля, хотя именно от нее часто зависит качество и сохранность урожая. Чтобы получить большие, здоровые клубни, недостаточно просто поливать и подкармливать растение - важно вовремя принять дополнительные меры.

Одна из них - скашивание картофельной ботвы перед сбором урожая. Эта процедура помогает лучше сформировать кожуру на клубнях, уменьшить риск заболеваний и подготовить корнеплоды к длительному хранению.

Ботва часто выглядит зеленой и сочной, но это не значит, что ее надо оставлять до момента выкапывания. Опытные огородники скашивают ее заблаговременно, чтобы дать картофелю окрепнуть. Главное - сделать это правильно и в нужный момент.

Зачем скашивать ботву перед уборкой

В период активного роста картофельное растение тратит силы на развитие и наземной части, и клубней. Если оставить ботву до конца сезона, питательные вещества будут распределяться неравномерно.

Скашивание заставляет растение перенаправить все ресурсы в корнеплоды. Кроме того, срезанная ботва снижает риск заражения фитофторозом - опасным грибковым заболеванием, которое уничтожает урожай буквально за несколько дней.

Кожура клубней через неделю после скашивания становится тверже, благодаря чему картофель лучше сохраняется зимой. Особенно актуально это для среднеспелых и поздних сортов. Еще один плюс - в сухой почве, которая успевает немного подсохнуть за это время, картофель лучше выкапывается и меньше травмируется.

На последнем этапе созревания картофеля ботва уже лишняя (фото: Freepik)

Когда и как правильно скашивать картофельную ботву

Лучший момент для скашивания - за 7-10 дней до планируемого сбора урожая. Если это сделать раньше, клубни могут не успеть доформироваться, а позже - потерять часть пользы.

Ориентиром может быть желтение листьев: когда пожелтело более 70% ботвы, пора браться за косу. Не стоит оставлять скошенную ботву на поле - лучше вынести ее или сжечь, ведь она может содержать споры болезней.

Для поздних сортов важно успеть до первых осенних заморозков - обрезают ботву за три недели до возможных морозов. Оставленный в почве картофель не поливают после скашивания, чтобы не спровоцировать загнивание.

Не забывайте: ботва непригодна для корма животным - она содержит токсины, которые могут вызвать отравление.