Як зварити найсмачнішу молоду картоплю. Секрет, який змінює все

Молода картопля - справжній літній делікатес. Вона ніжна, ароматна і смачна навіть без складних інгредієнтів. Але є один кулінарний секрет, який зробить її смак по-справжньому неперевершеним.
РБК-Україна ділиться секретами приготування найсмачнішої молодої картоплі, яка не залишить байдужим нікого.
Більшість людей солить воду на початку варіння. Проте досвідчені кулінари радять додавати сіль наприкінці, коли картопля вже майже готова. Це дозволяє овочу зберегти ніжну структуру і приємний, природний смак. Завдяки такому підходу сіль не витягує вологу з картоплі, і вона залишається соковитою всередині.
Молоду картоплю найкраще готувати в шкірці - вона м’яка і легко зчищається вже після варіння. Просто добре вимийте бульби щіткою або губкою, не пошкоджуючи ніжну поверхню. Шкірка додає страві аромату і зберігає поживні речовини.
Під час варіння додайте у воду 1-2 лаврові листи та кілька зубчиків часнику. Вони наповнять картоплю вишуканим ароматом. Деякі господині додають також кріп або гілочку петрушки прямо у каструлю - зелень "віддає" свій запах, і страва стає ще смачнішою.
Щойно картопля звариться, злийте воду і залиште каструлю на кілька хвилин без кришки, щоб випарувалась зайва волога. Потім додайте щедрий шматок вершкового масла та посипте дрібно нарізаним свіжим кропом. Обережно перемішайте і отримаєте ідеальну молоду картоплю.
Цей простий секрет із сіллю та ароматичними добавками робить молоду картоплю надзвичайно смачною. Варто спробувати хоча б раз і ви більше ніколи не захочете готувати інакше.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: BBC Good Food, Serious Eats, NYT Cooking.