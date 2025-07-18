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Действительно ли белый картофель вреднее фиолетового? Ученые раскрывают неожиданную правду

Пятница 18 июля 2025 09:34
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Действительно ли белый картофель вреднее фиолетового? Ученые раскрывают неожиданную правду Фото: Белый картофель вреднее белого (itvmg.com)
Автор: Людмила Жукова

Действительно ли белый картофель вреднее фиолетового, и какие реальные различия существуют между этими популярными овощами?

РБК-Украина дает ответ на извечный вопрос о пользе картофеля разных цветов.

Миф о "вредности" белого картофеля: откуда он взялся?

Белый картофель часто подвергается критике из-за высокого содержания крахмала и относительно высокого гликемического индекса (ГИ), особенно при жарке или приготовлении пюре. Это привело к мнению, что он способствует набору веса, повышению уровня сахара в крови и воспалительным процессам. Однако, такой взгляд является упрощенным и не учитывает полной картины питательных свойств.

Полезен ли фиолетовый картофель?

Фиолетовый картофель, который приобрел популярность благодаря своему яркому цвету, часто позиционируется как гораздо более здоровая альтернатива белому. Его преимущества связывают именно с антоцианами - пигментами, придающими ему фиолетовый цвет. Эти же антоцианы являются мощными антиоксидантами, которые содержатся в чернике, ежевике и красной капусте.

Основными преимуществами фиолетового картофеля считают:

Высокое содержание антиоксидантов (антоцианов)

Они помогают бороться со свободными радикалами, уменьшают воспаление и могут защищать клетки от повреждений.

Более низкий гликемический индекс

Некоторые исследования показывают, что фиолетовый картофель может иметь немного ниже ГИ, чем белый, что означает более медленное повышение уровня сахара в крови.

Потенциальная защита от хронических болезней

Благодаря антиоксидантам его связывают с возможным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Реальные различия и неожиданные сходства

Научные исследования подтверждают некоторые преимущества фиолетового картофеля, но также развеивают миф о тотальной "вредности" белого

Питательный профиль

Белый картофель

Богат калием (важен для кровяного давления), витамином С (антиоксидант, поддерживает иммунитет), витамином В6 (необходим для метаболизма) и клетчаткой (особенно с кожурой).

Фиолетовый картофель

Содержит те же самые питательные вещества, что и белый, но с дополнительным бонусом в виде антоцианов. По содержанию калия и витамина С они часто очень похожи.

Гликемический индекс (ГИ):

  • Хотя фиолетовый картофель может иметь немного более низкий ГИ, чем белый, оба вида картофеля имеют умеренный или высокий ГИ, в зависимости от способа приготовления. Варка, приготовление на пару или запекание уменьшают ГИ по сравнению с жаркой или приготовлением пюре с добавлением масла и молока.

  • Охлажденный отварной картофель (любого цвета) имеет более низкий ГИ, поскольку крахмал превращается в так называемый "резистентный крахмал".

Антиоксиданты

Фиолетовый картофель действительно лидирует по содержанию антиоксидантов благодаря антоцианам. Это его ключевое преимущество. Эти соединения помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом в организме.

Белый картофель также содержит антиоксиданты, хотя и в меньшем количестве и другого типа (например, хлорогеновая кислота).

Влияние на здоровье

Оба вида картофеля могут быть частью здорового рациона. Они являются отличным источником энергии, витаминов и минералов.

Для людей с диабетом или тех, кто контролирует уровень сахара в крови

Более важно сосредоточиться на размере порции и способе приготовления, а не только на цвете картофеля. Сочетание картофеля с белками и клетчаткой (например, с мясом и зелеными овощами) также помогает снизить общий ГИ приема пищи.

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При написании материала использовались следующие источники: Health, Wikipedia, News Medical.

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