Легкий рецепт картофельных "лодочек" с мясом: это идеальный вариант для ужина
Печеный картофель с мясом - это одно из лучших блюд, которое легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Назван проверенный рецепт, сочетающий простоту приготовления и насыщенный вкус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Картофельные "лодочки" с мясом: простой рецепт
Ингредиенты:
- картофель - 8 шт.
- болгарский перец - 1 шт.
- цветная капуста
- оливковое масло
- дижонская горчица - 2 ч.л
- специи - по вкусу
- куриное бедро - 4 шт.
Легкий способ приготовления
Картофель сначала нужно нарезать кольцами. Далее нарезаем болгарский перец, а цветную капусту делим на соцветия. Все кладем в большую миску и заправляем оливковым маслом, дижонской горчицей и любимыми специями.
Выкладываем овощи слоями в заранее подготовленные лодочки из пергамента. Сверху выкладываем филе бедра курицы и запекаем при 200 градусах до румяной корочки.
Рецепт печеного картофеля с мясом (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать
- Рецепт вкусной сырной пиццы, которая удивляет своим вкусом
- Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть
- Ароматный пирог с вишнями, который каждый должен приготовить летом