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Почему трудно радоваться жизни, когда вокруг горе: как распознать вину уцелевшего

Воскресенье 03 августа 2025 17:28
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Почему трудно радоваться жизни, когда вокруг горе: как распознать вину уцелевшего Что такое вина выжившего и как это влияет на психику (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Выжить во время войны - не всегда означает вздохнуть с облегчением. У многих людей после эвакуации из опасных регионов или пережитого травматического события возникает парадоксальное чувство вины. Это называется виной выжившего - состояние, когда радость и спокойствие сменяются стыдом и сомнениями: "Почему я, а не они?".

Как работает этот психологический механизм и как дать себе право жить дальше, рассказал для РБК-Украина психолог сервиса Betobee, ЭФТ терапевт и СЕТА консультант Владимир Цельникер.

Что такое вина выжившего и как она проявляется

Вина выжившего - это эмоциональная реакция на ситуацию, где человек смог избежать опасности или страданий, которые затронули других. Это не обязательно связано со смертью - достаточно просто пережить что-то сложное, когда другие остаются в травмирующих условиях.

Например:

  • Вы уехали из опасного города в безопасный, а друзья или близкие остались и находятся в опасности. Или даже кто-то из знакомых и близких к сожалению погиб
  • Вы получили помощь, а кто-то другой - нет
  • Вы "выбрались" из тяжелых отношений или травматической среды, а кто-то, кого вы знаете, остался в этой среде
  • Вы просто имеете больше денег, возможностей, чем другие кого вы знаете и это гложет.

Характерные мысли:

  • "Я спасся, а они - нет"
  • "Мне стыдно, что мне сейчас хорошо"
  • "Я не заслуживаю безопасности"

Эти мысли обычно не проговариваются, потому что в ответ можно услышать осуждение и фразы вроде: "Успокойся, и просто радуйся, что ты жив".

При этом внутри что-то сжимается, когда звучит упоминание о тех, кому повезло меньше. И человек как будто прекращает иметь право на радость, спокойствие, удовольствие от жизни и безопасность.

Почему появляется вина выжившего

Эмпатия и бессилие

Сочувствие к другим и осознание, что вы не можете им помочь, часто запускает чувство вины. Но в ситуации, когда вы не можете ничего изменить, вы чувствуете боль. Это как внутренний крик: "Это несправедливо, я должен что-то сделать!"

Строгие моральные установки

У многих людей есть внутренний "этический кодекс", который примерно звучит так: "Добрый человек должен помогать", "Я не должен убегать", "Я должен был помочь" - типичные убеждения, которые конфликтуют с реальностью. Именно здесь и рождается внутреннее разделение: "я покинул", "я предал", "я не должен был так действовать".

Потеря части себя

Идентификация с теми, кто остался, создает внутренний разрыв, потому что физически вы уже в безопасности, но психика "остается" с теми, кто пострадал. В голове крутится: "Как я могу жить нормально, когда они - там?", "Как я могу радоваться жизни, когда они под обстрелами?" И это - абсолютно нормально, потому что это способ оставаться с теми, кто далеко.

Почему трудно радоваться жизни, когда вокруг горе: как распознать вину уцелевшего

Психолог сервиса Betobee, ЭФТ терапевт и СЕТА консультант Владимир Цельникер (фото предоставлено автором)

Что можно с этим сделать

К сожалению, вина выжившего - это не то состояние, которое может пройти сам. Но это состояние, с которым можно жить и меняться. И есть безопасные способы себе помочь.

Назовите свое состояние вслух

Проговаривание снимает напряжение. Фраза "Я чувствую вину, потому что выжил" - это уже первый шаг. То, что имеет имя, перестает быть бесформенным и всеобъемлющим.

  • "Мне тяжело, что у меня все хорошо, а у других нет"
  • "Мне хорошо, но я не позволяю себе это чувствовать, потому что переживаю за других".

Осознайте, что вы не "поломались"

Это нормальная реакция психики на травматическое событие. Она говорит не о вашей слабости, а о способности чувствовать глубоко. Вы не эгоист, у вас чувство нормального человека, который пережил ненормальные события.

Превратите вину в действие

Вы не обязаны спасать всех, что-то исправлять. Но можете опорой для кого-то, если это вам по силам. Это может быть переписка с теми, кто до сих пор в зоне боевых действий - если это дает опору и поддержку.

Или разговор с другом, который молчит после потери или работа, которую вы делаете с достоинством. Донат, публикация, сбор - это тоже помощь.

Позвольте себе жить

Ваша жизнь - не предательство тех, кому не повезло. То, что вы выжили, не обязывает вас жить в состоянии виноватого. И не значит, что вы теперь не имеете право на безопасность, радость, смысл жизни. Право на радость - тоже важный способ почтить тех, кто потерян.

Если состояние усугубляется - обратитесь за помощью

Бессонница, постоянное ощущение безысходности, прокручивание определенных сцен, мысли "я не заслуживаю" - признаки, что стоит обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту, психиатру. Заботиться о своем психическом состоянии - здоровая форма заботы о своем здоровье.

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