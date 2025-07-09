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Как проглотить таблетку без воды? Фармацевт раскрыл неожиданный способ

Среда 09 июля 2025 13:20
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Как проглотить таблетку без воды? Фармацевт раскрыл неожиданный способ Фото: Как проглотить таблетку, если нет воды (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Многим знакома проблема: проглотить таблетку иногда бывает настоящим испытанием. Это приводит к поиску лекарств в пакетиках или к использованию альтернативных методов, таких как измельчение, что может снизить эффективность препарата, ведь так он не всегда достигает желудка в нужном виде.

Как проглотить таблетку, если нет воды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Как проглотить таблетку без воды?

К счастью, фармацевт Эдуардо Паломера поделился тремя полезными советами, которые помогут облегчить процесс глотания таблеток, не влияя на их действие.

Забудьте о воде, выберите густой напиток

По словам Паломеры, первый совет - "не использовать воду, а вместо этого выбрать более густой напиток, как жидкий йогурт или фруктовое пюре".

В отличие от воды, эти продукты имеют большую плотность, что способствует движению таблетки во время глотания, облегчая ее прохождение.

Правильное положение головы

Еще один эффективный трюк касается способа глотания.

"Введите таблетку вместе с небольшим количеством воды в рот, положите ее на язык и наклоните подбородок, пока он не коснется груди", - советует фармацевт.

В таком положении глотание становится значительно легче.

Он даже предлагает попробовать этот метод без таблетки, только со слюной, чтобы проверить его эффективность.

"Попробуйте это прямо сейчас, только со слюной, и вы увидите, насколько легче глотать в этом положении", - замечает Паломера.

Измельчение как крайняя мера

Если предыдущие советы не помогают, Паломера предлагает измельчить таблетку, но только при условии, что на упаковке не указано, что это таблетки с контролируемым высвобождением или с устойчивым покрытием.

Измельченную таблетку можно растворить в небольшом количестве воды и выпить как порошок.

"Надеюсь, эти советы помогут вам больше не страдать, глотая таблетку", - добавил он.

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