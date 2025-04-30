10 фактов о парацетамоле и ибупрофене, которые спасут ваше здоровье

Болит голова или поднялась температура? Многие сразу тянутся за парацетамолом или ибупрофеном. Эти безрецептурные средства действительно могут быстро помочь, но только при условии правильного использования.

10 важных правил безопасного приема обезболивающих, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать об обезболивающих

Исследования показывают, что 15% людей превышают суточную дозу обезболивающих, не осознавая этого. Часто это связано с приемом нескольких препаратов одновременно, которые содержат одинаковые действующие вещества. Например, парацетамол встречается не только в таблетках от температуры, но и в средствах от гриппа или аллергии.

Вот 10 важных вещей, которые нужно знать:

Парацетамол - лучший выбор при лихорадке, действует мягко и безопаснее для организма.

НПВС (ибупрофен, напроксен) - эффективнее при воспалении и мышечной боли, но имеют больше побочных эффектов.

Слишком большая доза парацетамола может повредить печень, особенно в сочетании с алкоголем.

НПВС могут вызвать боль в желудке, язвы, повышение давления и даже инсульт.

Посоветуйтесь с врачом, если не знаете, какое обезболивающее выбрать.

Не превышайте дозу - это не усиливает эффект, а лишь увеличивает риски.

Постоянная боль - сигнал обратиться к врачу, а не глотать очередную таблетку.

Читайте состав лекарств, чтобы не передозировать одни и те же вещества из разных препаратов.

Чередуйте парацетамол и НПВС при сильной боли - это эффективнее и безопаснее.

Попробуйте местные или немедикаментозные методы, такие как гели, пластыри, тепло или лечебные упражнения.