Летний маникюр 2025: жена Павлика показала стильный вариант на короткие ногти

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась свежим летним образом, акцентом в котором стал яркий маникюр на короткие ногти. Она выбрала трендовый оттенок, который идеально подходит к загару и выглядит стильно даже без сложного дизайна.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Репяховой.

Какой маникюр выбрала жена Павлика

Блогерша и концертный директор предпочитает натуральность - она не наращивает ногти, а выбирает короткую длину.

Для летнего маникюра она выбрала пастельный голубой цвет - это светлый и нежный оттенок, который выглядит свежо и аккуратно.

Маникюр жены Виктора Павлика (скриншот)

Лак нанесен однотонно, без дизайна, узоров или дополнительных элементов, что создает чистый и минималистичный вид. Покрытие смотрится глянцевым.

Маникюр выглядит очень аккуратно и ухоженно, подчеркивая естественную форму ногтей и придавая яркий, но ненавязчивый акцент.

Какой маникюр выбрала Екатерина Репяхова (скриншот)

Как дополнить такой маникюр летом 2025

Акцентные элементы на ногтях

Тонкие полоски: одна или две тонкие белые, серебристые или золотистые полоски на одном-двух ногтях.

Точки: маленькая белая или серебристая точка у основания ногтя или по центру.

Геометрические фигуры: миниатюрный треугольник или квадрат на одном ногте.

Блеск или глиттер

Блестки на одном ногте: например, на безымянном пальце нанести тонкий слой мелкого серебристого или голографического глиттера.

Глиттерный акцент: растяжка глиттера от кутикулы или свободного края ногтя.

Френч или лунный маникюр: классический френч с белым краем или "обратный" френч (лунный) с белой или серебристой лункой.

Наклейки или стемпинг: очень мелкие и нежные наклейки или элементы стемпинга (например, цветы, звездочки, бабочки) на одном-двух ногтях.

Цветовые сочетания

Пастельные оттенки: голубой прекрасно сочетается с другими пастельными - розовым, лавандовым, мятным, светло-желтым. Можно сделать маникюр "омбре" или "градиент" на нескольких ногтях или покрасить каждый ноготь в другой пастельный цвет.

Нейтральный цвет: бежевый, молочный, серый, белый - эти цвета всегда хорошо дополняют голубой, создавая спокойный и элегантный вид. Можно чередовать цвет или использовать их для акцентов.

Металлик: серебро или розовое золото отлично подчеркнут голубой. Это могут быть акцентные ногти, полоски или другие элементы дизайна.

Какой маникюр выбрала Екатерина Репяхова (скриншот)