Волнистое каре с челкой: Селена Гомес показала, какую прическу выбирают модницы этим летом

Американская поп-звезда, актриса и предпринимательница Селена Гомес снова в центре внимания - на этот раз из-за своей стильной трансформации. Звезда показала, как выглядит модная прическа этого лета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На фото Селена предстает с выразительными, но небрежно уложенными локонами средней длины.

Челка, слегка растрепанная, гармонично обрамляет лицо, добавляя образу свежести и легкого бунтарства.

Макияж также впечатляет: акцент на ярко-оранжевые губы и насыщенный румянец подчеркивают летнее настроение.

Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)

Этот стиль - своеобразная отсылка к эстетике 70-х и 80-х, однако с современной интерпретацией.

Текстура волос выглядит максимально живой, подвижной, будто "только что с пляжа", что идеально подходит для теплого сезона.

Как повторить образ Селены шаг за шагом

Стрижка

Попросите мастера сделать мягкое каскадное каре или стрижку до плеч. Челка должна быть густой, немного рваной и асимметричной - будто естественно упавшей на лоб.

Подготовка волос

Вымойте волосы шампунем для объема или волнистой текстуры. Нанесите текстурирующий спрей или мусс на влажные волосы, особенно в зону корней.

Сушка и укладка

Используйте фен с диффузором, опуская голову вниз, чтобы создать естественный объем. Если волосы прямые - сделайте легкие волны щипцами диаметром 25-28 мм, не накручивая до самого конца.

Как выглядит идеальная прическа для лета (фото: freepik.com)

Последние штрихи

Пройдитесь руками по локонам, немного "растрепывая" их для эффекта небрежности. Зафиксируйте результат спреем с сухой текстурой или легким лаком.

Уход за челкой

Чтобы челка держала форму, расчесывайте ее пальцами или щеткой с коротким ворсом и, при необходимости, укладывайте феном.

Совет: Эта прическа лучше смотрится на второй день после мытья - волосы легче держат текстуру. Можно также освежить укладку сухим шампунем.