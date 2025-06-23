Волнистое каре с челкой: Селена Гомес показала, какую прическу выбирают модницы этим летом
Американская поп-звезда, актриса и предпринимательница Селена Гомес снова в центре внимания - на этот раз из-за своей стильной трансформации. Звезда показала, как выглядит модная прическа этого лета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.
На фото Селена предстает с выразительными, но небрежно уложенными локонами средней длины.
Челка, слегка растрепанная, гармонично обрамляет лицо, добавляя образу свежести и легкого бунтарства.
Макияж также впечатляет: акцент на ярко-оранжевые губы и насыщенный румянец подчеркивают летнее настроение.
Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)
Этот стиль - своеобразная отсылка к эстетике 70-х и 80-х, однако с современной интерпретацией.
Текстура волос выглядит максимально живой, подвижной, будто "только что с пляжа", что идеально подходит для теплого сезона.
Как повторить образ Селены шаг за шагом
- Стрижка
Попросите мастера сделать мягкое каскадное каре или стрижку до плеч. Челка должна быть густой, немного рваной и асимметричной - будто естественно упавшей на лоб.
- Подготовка волос
Вымойте волосы шампунем для объема или волнистой текстуры. Нанесите текстурирующий спрей или мусс на влажные волосы, особенно в зону корней.
- Сушка и укладка
Используйте фен с диффузором, опуская голову вниз, чтобы создать естественный объем. Если волосы прямые - сделайте легкие волны щипцами диаметром 25-28 мм, не накручивая до самого конца.
Как выглядит идеальная прическа для лета (фото: freepik.com)
- Последние штрихи
Пройдитесь руками по локонам, немного "растрепывая" их для эффекта небрежности. Зафиксируйте результат спреем с сухой текстурой или легким лаком.
- Уход за челкой
Чтобы челка держала форму, расчесывайте ее пальцами или щеткой с коротким ворсом и, при необходимости, укладывайте феном.
Совет: Эта прическа лучше смотрится на второй день после мытья - волосы легче держат текстуру. Можно также освежить укладку сухим шампунем.
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