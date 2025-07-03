Как сделать макияж, как у внучки Ротару: нюдовый образ с акцентом на глаза (видео)

В коротком видео она показала, как сделать нюдовый мейкап с естественным тоном кожи и мягким акцентом на глаза. Минимум усилий - и свежий, ухоженный вид готов.

Как сделать макияж, как у внучки Ротару

Основа под макияж и консилер

Сначала она нанесла консилер под глаза и на веки, а также основу для макияжа, чтобы выровнять тон и подготовить кожу.

Пудра

С помощью большой кисти она немного припудрила лицо, чтобы убрать жирный блеск.

Брови

Для того чтобы подчеркнуть брови, внучка Ротару взяла небольшую скошенную кисточку. Ею она наносит продукт для прорисовки и заполнения бровей.

Тени для век (нейтральные оттенки):

на веки Евдокименко нанесла светлый, матовый оттенок - базу для теней

в складку века она добавила персиковый оттенок теней, чтобы создать мягкую тень

светлый шиммерный оттенок она нанесла пальцем на центр подвижного века.

Подводка-карандаш

Также внучка Софии Ротару использует темный карандаш для прорисовки линии вдоль верхнего века, а также немного под нижним для большей выразительности.

Тушь для ресниц

Для придания объема и удлинения ресниц Евдокименко нанесла черную тушь.

Румяна или бронзер

На скулы она нанесла продукт кремовой текстуры розово-коричневого оттенка, который следует растушевать кистью. Это может быть жидкий бронзер или кремовые румяна.

Хайлайтер

На верхнюю часть скул и на переносицу Соня добавила хайлайтер для придания сияния.

Макияж губ

Необходимо взять карандаш для губ нейтрального розового или нюдового оттенка, а затем нанести помаду или блеск похожего оттенка.

В общем, это выглядит как обычный, натуральный макияж с акцентом на свежесть лица и подчеркивание цвета глаз с помощью теплых, естественных оттенков.