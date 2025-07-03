Як зробити макіяж, як у онуки Ротару: нюдовий образ з акцентом на очі (відео)

У короткому відео вона показала, як зробити нюдовий макіяж із природним тоном шкіри та м'яким акцентом на очі. Мінімум зусиль - і свіжий, доглянутий вигляд готовий.

Як зробити макіяж, як в онуки Ротару

Основа під макіяж і консилер

Спочатку вона нанесла консилер під очі та на повіки, а також основу для макіяжу, щоб вирівняти тон і підготувати шкіру.

Пудра

За допомогою великого пензля вона трохи припудрила обличчя, щоб прибрати жирний блиск.

Брови

Для того, щоб підкреслити брови, внучка Ротару взяла невеликий скошений пензлик. Ним вона наносить продукт для промальовування і заповнення брів.

Тіні для повік (нейтральні відтінки):

на повіки Євдокименко нанесла світлий, матовий відтінок - базу для тіней

у складку повіки вона додала персиковий відтінок тіней, щоб створити м'яку тінь

світлий шимерний відтінок вона нанесла пальцем на центр рухомої повіки.

Підводка-олівець

Також внучка Софії Ротару використовує темний олівець для промальовування лінії вздовж верхньої повіки, а також трохи під нижньою для більшої виразності.

Туш для вій

Для надання об'єму і подовження вій Євдокименко нанесла чорну туш.

Рум'яна або бронзер

На вилиці вона нанесла продукт кремової текстури рожево-коричневого відтінку, який необхідно розтушувати пензлем. Це може бути рідкий бронзер або кремові рум'яна.

Хайлайтер

На верхню частину вилиць і на перенісся Соня додала хайлайтер для надання сяйва.

Макіяж губ

Необхідно взяти олівець для губ нейтрального рожевого або нюдового відтінку, а потім нанести помаду або блиск схожого відтінку.

Загалом, це виглядає як звичайний, натуральний макіяж з акцентом на свіжість обличчя і підкреслення кольору очей за допомогою теплих, природних відтінків.