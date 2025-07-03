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Шоколадный - хит сезона. Кейт Миддлтон показала, как носить трендовый цвет (фото)

Четверг 03 июля 2025 09:20
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Шоколадный - хит сезона. Кейт Миддлтон показала, как носить трендовый цвет (фото) Стильный образ Кейт Миддлтон подходит и для офиса, и для прогулок (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после борьбы с раком, посетила больничный сад Колчестерской больницы. Для публичного выхода она выбрала стильный и комфортный образ в трендовых цветах.

РБК-Украина на примере герцогини рассказывает, как носить модный шоколадный цвет в летнем сезоне.

Какой образ выбрала Кейт Миддлтон

По прибытии в больницу она вышла из авто в стильном наряде, который отлично подходит как для официальных мероприятий, работы, так и неформальных прогулок.

Супруга принца Уильяма предстала перед публикой в жакете от итальянского бренда Blaze Milano в нюдовом оттенке с тонкой полоской. Под низ она надела рубашку Ralph Lauren с полосатым узором.

Шоколадный - хит сезона. Кейт Миддлтон показала, как носить трендовый цвет (фото)Образ Кейт Миддлтон (коллаж: РБК-Украина)

Гармоничности верху добавили брюки шоколадного цвета со слегка укороченным низом и стильные кроссовки Veja.

Шоколадный - хит сезона. Кейт Миддлтон показала, как носить трендовый цвет (фото)Как Кейт Миддлтон носит шоколадный (фото: Getty Images)

Образ с сочетанием коричневого и нюдового оттенка излучал роскошь и легкость.

Дополнением лука стали украшения, среди которых серьги Cartier и кулон Auree Jewellery.

Шоколадный - хит сезона: как носить модный цвет

Темный коричневый продолжает занимать ведущие позиции в модных коллекциях. И официальный визит Кейт Миддлтон в больницу удачно демонстрирует, как можно сочетать этот цвет.

Это универсальный оттенок, который стал символом элегантности, естественности и современного минимализма. Он отражает любовь к природе и устойчивой моде, а также удачно сочетается с трендом на приглушенные палитры, которые демонстрируют спокойствие и комфорт.

Шоколадный ассоциируется с богатством и роскошью. Его можно носить с нейтральными цветами - белым, бежевым, серым, а также с пастельными тонами, изумрудным или даже розовым.

Модный цвет можно также носить в виде аксессуаров. Сумки, обувь или ремни прекрасно дополнят базовый гардероб.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram The Prince and Princess of Wales, сайты Modesens, Net-a-porter.

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Кейт Миддлтон Королевская семья Модные тренды Стиль жизни
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