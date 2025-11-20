RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Как смена власти в Чехии повлияет на помощь Украине: мнение эксперта

Фото: Андрей Бабиш, лідер партії ANO (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Новое правительство Чехии, вероятно, продолжит помощь Украине, но на основе прагматичной и избирательно выгодной политики.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил Расто Кужель, исполнительный директор "Memo 98" (Словакия), организации, занимающейся мониторингом политических процессов в Европе.

Он отметил, что победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш не является идеологическим союзником Москвы. И ему будет невыгодно срывать поставки оружия в Украину, поскольку бизнес политика и его политическая ориентация связаны с Западом и Евросоюзом. 

"В то же время он будет стремиться минимизировать внутренние политические расходы и, скорее всего, перенесет украинскую повестку дня на уровень ЕС: меньше публичного лидерства, больше технократических и экономически выгодных решений", - добавил эксперт. 

При этом, по его словам, не исключено и продолжение "снарядной инициативы" для Украины, а также других форм помощи, но при условии "выгодного бизнеса" для окружения Бабиша. 

Также Кужель считает, что на общеевропейском уровне политик может присоединяться к "блокирующей коалиции" премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Венгрии Виктора Орбану, если это будет для него выгодно.

Что известно о Бабише

Напомним, что партия чешского олигарха и бывшего премьера ANO Андрея Бабиша победила на парламентских выборах в Чехии.

Бабиш обещал, что он хочет прекратить любую помощь Украине за счет бюджетных средств Чехии.

Также политик хочет прекратить "снарядную инициативу" для Украины, в рамках которой артиллерийские снаряды покупали у третьих стран и предоставляли их украинским защитникам.

ЧехияПомощь Украине