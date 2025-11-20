UA

Як зміна влади в Чехії вплине на допомогу Україні: думка експерта

Фото: Андрей Бабіш, лідер партії ANO (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Новий уряд Чехії, ймовірно, продовжить допомогу Україні, але на основі прагматичної та вибірково вигідної політики.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив Расто Кужель, виконавчий директор "Memo 98" (Словаччина), організації, що займається моніторингом політичних процесів у Європі.

Він зазначив, що переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш не є ідеологічним союзником Москви. І йому буде невигідно зривати постачання зброї в Україну, оскільки бізнес політика і його політична орієнтація пов'язані із Заходом і Євросоюзом.

"Водночас він прагнутиме мінімізувати внутрішні політичні витрати і, найімовірніше, перенесе український порядок денний на рівень ЄС: менше публічного лідерства, більше технократичних і економічно вигідних рішень", - додав експерт.

При цьому, за його словами, не виключено і продовження "снарядної ініціативи" для України, а також інших форм допомоги, але за умови "вигідного бізнесу" для оточення Бабіша.

Також Кужель вважає, що на загальноєвропейському рівні політик може приєднуватися до "блокуючої коаліції" прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і прем'єра Угорщини Віктора Орбана, якщо це буде для нього вигідно.

Що відомо про Бабіша

Нагадаємо, що партія чеського олігарха і колишнього прем'єра ANO Андрія Бабіша перемогла на парламентських виборах у Чехії.

Бабіш обіцяв, що він хоче припинити будь-яку допомогу Україні за рахунок бюджетних коштів Чехії.

Також політик хоче припинити "снарядну ініціативу" для України, в рамках якої артилерійські снаряди купували у третіх країн і надавали їх українським захисникам.

