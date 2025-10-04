ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Первые результаты выборов в парламент Чехии: кто лидирует

Суббота 04 октября 2025 16:28
UA EN RU
Первые результаты выборов в парламент Чехии: кто лидирует Фото: Андрей Бабиш, лидер политсилы ANO и бывший премьер Чехии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Чехии в субботу, 4 октября, завершились парламентские выборы и закрылись избирательные участки. По состоянию на сейчас уже известны первые результаты голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал CT24.

По данным сервиса, по состоянию на 16:28 было подсчитано 26,98% голосов и на данный момент есть партия, которая вырвалась в лидеры.

Речь идет о движении ANO - партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).

В пятерку лидеров вошла и ультраправая SPD, одна из главных партий-кандидатов на союз с ANO. Напомним, что ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура, который призвал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО, и критиковал помощь Украине в войне.

Итак, по состоянию на 16:28 результаты такие:

  • партия ANO получает - 39,21% (предварительно 93 мандата);
  • коалиция партий SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы - 19,40% (44 мандата);
  • STAN имеет - 10,61% (21 мандат);
  • у ультраправой SPD - 8,40% (17 мандатов)
  • партия Motoristé получает пока что - 7,46% (13 мандатов);
  • у Pirati - 7,09% (12 мандатов).

Кроме того, в выборах участвуют еще две партии - STAČILO! и PŘÍSAHA. Однако по состоянию на сейчас никто из них не попадает в парламент, поскольку не прошли 5% барьер. Они имеют 4,70% и 1,14% соответственно.

Первые результаты выборов в парламент Чехии: кто лидирует

Выборы в Чехии

Напомним, что парламентские выборы в Чехии проходили с 3 по 4 октября. Результаты этого голосования могут повлиять на внешний курс страны, которая по сей день последовательно поддерживала Украину.

Как и показывали соцопросы, лидером в гонке является партия ANO, чей лидер считается пророссийским.

Важно отметить, что рост ANO объясняется в первую очередь экономическими проблемами. Среди непопулярных шагов правительства действующего премьера Фиалы - отмена индексации пенсий в рамках сокращения бюджетного дефицита. Это в свою очередь, ударила по самой многочисленной группе избирателей и стоило действующей коалиции поддержки большинства пенсионеров.

В то же время, согласно соцопросам, Бабиш не сможет получить монобольшинство, несмотря на его желание это сделать.

Подобный разбор о том, кому прогнозируют победу, какой может быть будущая коалиция и чего ждать Украины от этих выборов в Чехии - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Новости
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным