Как сгорает бронь после увольнения и есть ли переходный период: объяснение юриста

Бронирование от мобилизации аннулируется автоматически в течение суток после увольнения работника и внесения сведений в Пенсионный фонд.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист ЮК "Приходько та партнери" Николай Сиренко.

Как аннулируют бронь

Список оснований для отмены бронирования является исчерпывающим и определен пунктом 31 правительственного Порядка №76.

Бронь аннулируется в случае увольнения рабочего, потери предприятием статуса критически важного, ликвидации компании или по представлению руководителя.

В то же время, внутренний перевод сотрудника на другую должность или в другое подразделение в рамках той же компании не отменяет бронирование. В таком случае переоформлять документы заново не нужно.

Главный нюанс с квотами

Если на место уволенного человека нужно срочно забронировать другого специалиста, работодателям советуют придерживаться четкой последовательности:

сначала разбронировать действующего работника;

после этого оформлять увольнение.

Сама процедура разбронирования занимает около 15 минут, однако обновление кадровых сведений в приложении "Дія" длится до двух суток. Пока старый рабочий учитывается в системе, забронировать нового по этой же квоте невозможно.