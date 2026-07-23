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Как сгорает бронь после увольнения и есть ли переходный период: объяснение юриста

18:00 23.07.2026 Чт
1 мин
Юрист дал критическим предприятиям важный совет
aimg Иван Носальский aimg Василина Копытко
Как сгорает бронь после увольнения и есть ли переходный период: объяснение юриста Иллюстративное фото: бронирование сгорает после увольнения (Getty Images)
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Бронирование от мобилизации аннулируется автоматически в течение суток после увольнения работника и внесения сведений в Пенсионный фонд.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист ЮК "Приходько та партнери" Николай Сиренко.

Как аннулируют бронь

Список оснований для отмены бронирования является исчерпывающим и определен пунктом 31 правительственного Порядка №76.

Бронь аннулируется в случае увольнения рабочего, потери предприятием статуса критически важного, ликвидации компании или по представлению руководителя.

В то же время, внутренний перевод сотрудника на другую должность или в другое подразделение в рамках той же компании не отменяет бронирование. В таком случае переоформлять документы заново не нужно.

Главный нюанс с квотами

Если на место уволенного человека нужно срочно забронировать другого специалиста, работодателям советуют придерживаться четкой последовательности:

  • сначала разбронировать действующего работника;
  • после этого оформлять увольнение.

Сама процедура разбронирования занимает около 15 минут, однако обновление кадровых сведений в приложении "Дія" длится до двух суток. Пока старый рабочий учитывается в системе, забронировать нового по этой же квоте невозможно.

Напомним, ранее Кабмин обновил критерии для предоставления предприятиям критического статуса.

На этом фоне решения о критичности большинства предприятий будут действовать не дольше 1 сентября 2026 года.

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