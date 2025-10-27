ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Как защитить персональные данные от мошенников и когда стоит бить тревогу: советы юриста

Понедельник 27 октября 2025 06:40
Как защитить персональные данные от мошенников и когда стоит бить тревогу: советы юриста Фото: Паспорт гражданина Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Андрей Спектор

В Украине все чаще фиксируют утечки персональных данных, которые злоумышленники используют для мошенничества или шантажа. Украинцы могут защитить свои личные сведения, но нужно знать, кто имеет право их собирать и когда стоит бить тревогу.

Как защитить свои данные РБК-Украина узнало у юриста и эксперта в области правовой защиты бизнеса, инвестиций и активов физических лиц, правовых банкротства предприятий, разрешения корпоративных споров Андрея Спектора.

Паспортные сведения, номера телефонов, адреса, данные об имуществе - все это часто собирают государственные учреждения, банки, работодатели и частные компании. Юрист обращает внимание на то, что бесконтрольное распространение этой информации может иметь серьезные последствия для безопасности человека.

Какие риски несет разглашение персональных данных

"Распространение личной информации - это не просто нарушение приватности, а потенциальная угроза финансовой, психологической и даже физической безопасности человека", - объясняет Спектор.

По его словам, преступникам достаточно нескольких фрагментов данных - идентификационного кода, даты рождения или номера банковской карты, - чтобы оформить кредит, снять деньги или использовать чужую личность для мошеннических действий.

Кроме финансовых махинаций, персональные сведения могут стать инструментом шантажа, давления или репутационных атак - например, через публикацию частных фото или данных о состоянии здоровья.

Что говорит закон

В соответствии со ст. 32 Конституции Украины, запрещается сбор и распространение конфиденциальной информации без согласия лица, кроме случаев, определенных законом.

"Обрабатывать персональные данные можно только на законных основаниях - с согласия человека или в интересах государства, правосудия, национальной безопасности", - отмечает эксперт.

За незаконное распространение или использование персональных данных предусмотрена административная или уголовная ответственность. В случае серьезных нарушений - даже ограничение свободы согласно ст. 182 Уголовного кодекса.

Кто имеет право собирать личные данные

На законных основаниях персональные данные могут собирать банки, работодатели, государственные органы или страховые компании. В то же время каждый из них обязан обеспечить защиту собранной информации и использовать ее только для конкретной цели.

"Незаконным является сбор или распространение данных без согласия лица, если цель обработки не оправдывает объем информации или нарушаются требования безопасности", - отмечает Спектор.

Контроль за соблюдением правил осуществляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и суды.

Когда стоит отказаться предоставлять свои данные

Эксперт советует быть бдительными в случаях, когда:

  • поступают подозрительные звонки с просьбой сообщить банковские реквизиты;
  • онлайн-приложения требуют чрезмерных доступов;
  • вас просят заполнить анкеты или участвовать в "акциях" в обмен на личную информацию;
  • формулировка согласия на обработку данных слишком широкая или нечеткая.

Как понять, что ваши данные уже скомпрометированы

"Признаками утечки могут быть несанкционированные транзакции, оформленные кредиты или сообщения о взломе сервиса, где вы зарегистрированы", - отмечает юрист.

В таких случаях нужно немедленно сменить пароли, проверить финансовые счета и обратиться в соответствующие органы.

Как обезопасить себя

Спектор советует придерживаться нескольких правил информационной гигиены:

  • делиться данными только при необходимости;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • использовать сложные пароли;
  • регулярно проверять настройки приватности на телефонах и компьютерах;
  • уничтожать старые документы, содержащие персональные данные.

Напомним, ранее Нотариальная палата Украины сообщила о якобы утечке настоящих данных из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра во время тестирования учебной версии системы "е-Нотариат" и обратилась к министрам Михаилу Федорову и Герману Галущенко.

В Минюсте эту информацию назвали манипуляцией и призвали СМИ не распространять непроверенные данные. В Минцифры также заверили, что никакой утечки персональных данных украинцев не было.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

