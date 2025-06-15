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Нежность в деталях: Мирошниченко, Цымбалару и Дорофеева показали идеальный маникюр на лето

Воскресенье 15 июня 2025 12:36
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Нежность в деталях: Мирошниченко, Цымбалару и Дорофеева показали идеальный маникюр на лето Инна Мирошниченко, Анастасия Цимбалару и Надя Дорофеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинские знаменитости продемонстрировали летний тренд маникюра, сделав ставку на естественность. Минимализм, аккуратность и утонченность - именно эти черты делают такой нейл-арт универсальным выбором для любого образа в теплое время года.

РБК-Украина решило подробнее рассказать, какой дизайн выбирают адвокат и многодетная мама Инна Мирошниченко, актриса Анастасия Цимбалару и певица Надя Дорофеева.

Инна Мирошниченко

Юрист, блогерша и супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна показала идеальный прозрачный нюд с глянцевым блеском. Это именно тот дизайн, когда хочется нежности и натуральности.

Это классический маникюр, который выглядит естественно и универсально. Он подчеркивает ухоженность рук, не привлекая лишнего внимания к яркому цвету.

Нежность в деталях: Мирошниченко, Цымбалару и Дорофеева показали идеальный маникюр на лето

Инна Мирошниченко показала идеальный маникюр на лето 2025 (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Анастасия Цимбалару

Известная актриса Анастасия Цимбалару также выбрала прозрачный маникюр естественного оттенка на каждый день. Отметим, что такой цвет всегда выглядит очень дорого.

Нежность в деталях: Мирошниченко, Цымбалару и Дорофеева показали идеальный маникюр на лето

Маникюр актрисы (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

А для педикюра актриса подобрала более насыщенный цвет бежевого гель-лака.

Нежность в деталях: Мирошниченко, Цымбалару и Дорофеева показали идеальный маникюр на лето

Анастасия Цымбалару показала модный педикюр (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Надя Дорофеева

Популярная певица показала маникюр с классическим оттенком, который максимально приближен к естественному цвету ногтевой пластины.

Он может быть нежно-розовым, бежевым или молочным. Цвет смотрится очень натурально.

Нежность в деталях: Мирошниченко, Цымбалару и Дорофеева показали идеальный маникюр на лето

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Почему нюдовый маникюр - беспроигрышный вариант на лето

Нюдовый маникюр - настоящая классика, которая никогда не теряет актуальности, а летом становится особенно кстати.

Подчеркивает естественную красоту

Телесные оттенки гармонично сочетаются с тоном кожи и выглядят максимально натурально. В жару, когда хочется воздушности и минимализма, такой маникюр выглядит аккуратно, нежно и свежо.

Подходит к любому образу

Нюд универсален: его не нужно подбирать под одежду или аксессуары. Он одинаково хорошо сочетается как с романтическими платьями, так и с офисными луками или пляжными образами.

Выглядит дорого

Светлые, теплые или розовато-бежевые оттенки делают руки визуально более опрятными, придают образу утонченности и "тихой роскоши" - особенно в моде последних сезонов.

За ним легче ухаживать

На нюдовых ногтях менее заметны сколы и отрастания, что очень удобно летом, когда хочется тратить меньше времени на салон или обновление покрытия.

Можно играть с оттенками и формой

Нюд - это не только "бежевый". Это целая гамма: от кремового и розового до карамельного либо какао. Можно подобрать тон, который идеально подойдет именно тебе. А еще - добавить едва заметный дизайн: блеск, градиент или микрофренч.

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Для написания материала были использованы Instagram-страницы Инны Мирошниченко, Анастасии Цимбалару, Нади Дорофеевой.

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