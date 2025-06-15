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Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Воскресенье 15 июня 2025 16:53
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Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика Трендовые украшения на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 года обещает быть ярким и стильным, особенно когда речь идет об аксессуарах. В тренде - объем, яркие акценты, многослойность и морские мотивы. Лишь одно выразительное кольцо или серьги могут полностью изменить ваш стиль - стоит только правильно их подобрать.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какими трендовыми украшениями дополнить модные образы летом 2025.

Основной принцип 2025 - объем и акцент. Стилист отметила, что лучше одно выразительное украшение, чем десять маленьких, которые будут соревноваться за внимание. Иногда лишь одно акцентное кольцо делает образ завершенным.

Также актуальна многослойность - цепочки разной длины, несколько колец на одной руке или сочетание сережек с кафами.

"Главное - держать баланс: выбираем один тип украшения и обыгрываем образ именно им. Не нужно "все лучше сразу" - вы не новогодняя елка", - отметила Шевченко.

Многослойные цепочки

Начинайте с ямочки на шее и далее вниз. Миксируйте длину, толщину, фактуру и материалы. Главное, чтобы все объединялось по тематике.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Какими украшениями разнообразить луки летом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Браслеты на бицепс

Такие браслеты еще называют армлетами. Они идеальны для одежды с открытыми руками - топам, сарафанам, майкам. Создают архитектуру образа.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Украшения на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Массивные браслеты и кольца

Здесь действует правило: "Или ничего, или объемно". Основной принцип - выбирать одно украшение, но акцентное и яркое.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Модные украшения на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Морская тематика

Также в трендах на лето 2025 украшения в морской стилистике. Ракушки, жемчужины, кораллы, цепочки "рыбья чешуя". Это классика, которая оживает в новых интерпретациях. Жемчуг выбираем барочный, объемный, желательно цветной.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Модные украшения на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сережки с фауной

Птицы, рыбки, бабочки, ящерицы. Любая импонирующая вам живность. Идеально подходит к гладким прическам и открытым плечам.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Топ украшений на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Серьги-"висюльки" или люстры

Длинные, броские, игривые - вплоть до ключиц. Подвижные детали, цепочки, подвески, бусины. Такие серьги создают вертикаль, визуально вытягивают шею и делают любой аутфит более ярким и выразительным.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Чем дополнить образы летом 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Цепочки в стиле бохо

Тонкие, неидеальные, с подвесками, монетами, камешками, символами. Лучше всего они смотрятся в многослойных комбинациях на загорелой коже, в паре с леном, денимом или топом на голое тело.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Съедобные украшения - фрукты, круасаны, сладости

Это могут быть оригинальные серьги в виде клубники, персиков, вишен, кольца с мини-круассанами, подвески-макаруны.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

"Даже если твой гардероб базовый, или ты в поисках своего стиля - актуальные украшения = быстрый апгрейд образа. Идеально для тех, кто хочет выглядеть современно с минимальными затратами", - подчеркнула Елена Шевченко.

Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика

Тренды аксессуаров на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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