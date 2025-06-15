Украшения, которые преобразят любой образ летом 2025: объем, акценты и морская тематика
Лето 2025 года обещает быть ярким и стильным, особенно когда речь идет об аксессуарах. В тренде - объем, яркие акценты, многослойность и морские мотивы. Лишь одно выразительное кольцо или серьги могут полностью изменить ваш стиль - стоит только правильно их подобрать.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какими трендовыми украшениями дополнить модные образы летом 2025.
Основной принцип 2025 - объем и акцент. Стилист отметила, что лучше одно выразительное украшение, чем десять маленьких, которые будут соревноваться за внимание. Иногда лишь одно акцентное кольцо делает образ завершенным.
Также актуальна многослойность - цепочки разной длины, несколько колец на одной руке или сочетание сережек с кафами.
"Главное - держать баланс: выбираем один тип украшения и обыгрываем образ именно им. Не нужно "все лучше сразу" - вы не новогодняя елка", - отметила Шевченко.
Многослойные цепочки
Начинайте с ямочки на шее и далее вниз. Миксируйте длину, толщину, фактуру и материалы. Главное, чтобы все объединялось по тематике.
Какими украшениями разнообразить луки летом (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Браслеты на бицепс
Такие браслеты еще называют армлетами. Они идеальны для одежды с открытыми руками - топам, сарафанам, майкам. Создают архитектуру образа.
Украшения на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Массивные браслеты и кольца
Здесь действует правило: "Или ничего, или объемно". Основной принцип - выбирать одно украшение, но акцентное и яркое.
Модные украшения на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Морская тематика
Также в трендах на лето 2025 украшения в морской стилистике. Ракушки, жемчужины, кораллы, цепочки "рыбья чешуя". Это классика, которая оживает в новых интерпретациях. Жемчуг выбираем барочный, объемный, желательно цветной.
Модные украшения на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Сережки с фауной
Птицы, рыбки, бабочки, ящерицы. Любая импонирующая вам живность. Идеально подходит к гладким прическам и открытым плечам.
Топ украшений на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Серьги-"висюльки" или люстры
Длинные, броские, игривые - вплоть до ключиц. Подвижные детали, цепочки, подвески, бусины. Такие серьги создают вертикаль, визуально вытягивают шею и делают любой аутфит более ярким и выразительным.
Чем дополнить образы летом 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Цепочки в стиле бохо
Тонкие, неидеальные, с подвесками, монетами, камешками, символами. Лучше всего они смотрятся в многослойных комбинациях на загорелой коже, в паре с леном, денимом или топом на голое тело.
Аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Съедобные украшения - фрукты, круасаны, сладости
Это могут быть оригинальные серьги в виде клубники, персиков, вишен, кольца с мини-круассанами, подвески-макаруны.
Аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
"Даже если твой гардероб базовый, или ты в поисках своего стиля - актуальные украшения = быстрый апгрейд образа. Идеально для тех, кто хочет выглядеть современно с минимальными затратами", - подчеркнула Елена Шевченко.
Тренды аксессуаров на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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