Как будут выключать свет в Киеве 8 января: появились графики

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.

В Минэнерго сообщили, что сегодня, 7 января, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.