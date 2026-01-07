UA

Як вимикатимуть світло у Києві 8 січня: з'явилися графіки

Ілюстративне фото: у Києві 8 січня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 8 січня, в Києві продовжать діяти графіки відключення світла. Абоненти у столиці будуть без електрики до чотирьох годин за раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00 та з 13:00 до 17:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 8 січня (t.me/dtek_ua)

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

За словами заступника міністра енергетики Олександра В’язовченка, станом на 5 січня перебої з електропостачанням фіксувалися також у Чернігівській, Харківській і Донецькій областях.

Водночас очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив, що очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не становить критичної загрози для енергосистеми. Ключовим ризиком для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли.

У Міненерго повідомили, що сьогодні, 7 січня, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

