Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025

Четверг 21 августа 2025 07:15
Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025 Вьетнамки - тренд сезона (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 года диктует новые правила - многие модницы отказались от привычных каблуков в пользу комфортных и стильных вьетнамок. Эта простая и легкая обувь стала настоящим хитом сезона, в которой сочетаются удобство с актуальным дизайном.

О том, почему вьетнамки стали такими популярными летом 2025 и с чем их носить - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Что такое вьетнамки

Вьетнамки - это вид легкой открытой обуви, где стопу удерживает тонкая перемычка между большим и вторым пальцем. Обычно имеют плоскую подошву и минималистичный дизайн.

Они также известны как "flip-flops", "сланцы", "шлепанцы" или "пляжные сандалии". В базовом варианте - это очень простая обувь, но современная мода превратила их в настоящий fashion-элемент.

Когда появились вьетнамки

Корни этой обуви уходят в древний Египет, Китай и Японию.

В современном виде вьетнамки стали популярны после Второй мировой войны, когда американские солдаты привезли их из Азии.

Массово их начали носить в 1960-1970-х годах как пляжную обувь, доступную, удобную и неприхотливую.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Вьетнамки на пике популярности (фото: instagram.com/erinoffduty)  

Почему вьетнамки - тренд лета 2025

В 2025 году вьетнамки неожиданно стали "горячим" трендом, проникшим в streetstyle, fashion-съемки и даже офисы. Причины популярности:

  • мода на комфорт - в жаркую летнюю погоду не хочется носить кроссовки или туфли;
  • ретро-настроение - возвращение стилистики 90-х и 2000-х, где вьетнамки были символом простоты и кэжуала;
  • новое прочтение - дизайнеры предложили вьетнамки на каблуке, с квадратным носком, платформой, в коже или металлике. Они стали стильными, а не только функциональными;
  • универсальность - теперь их носят не только на пляж, но и с юбками, платьями, жакетами. Это часть повседневного летнего гардероба.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Вьетнамки в трендах лета (фото: instagram.com/erinoffduty)  

С чем носить вьетнамки - 4 стильные идеи на лето

Вьетнамки давно вышли за пределы пляжной эстетики и стали частью повседневных и даже трендовых образов. Но чтобы они выглядели актуально и модно, важно правильно их соединить. Вот несколько стильных вариантов.

Юбка миди

Модная длина и легкость силуэта идеально сочетаются с лаконичными вьетнамками. Выбирайте юбку из льна, сатина или денима и дополняйте базовой футболкой или топом. Добавьте небольшую сумку - и образ готов.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Вьетнамки и юбка миди (фото: instagram.com/erinoffduty)  

Пляжное платье

Здесь все просто: вьетнамки - идеальная обувь под полупрозрачное, легкое, летнее платье. Это могут быть платья с открытой спиной, халтер-модели или туники. Такой образ не только комфортен, но выглядит непринужденно и стильно.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Вьетнамки и пляжное платье (фото: instagram.com/erinoffduty)  

Юбка-шорты

Гибрид юбки и шорт создает игривый, динамичный образ. В сочетании с вьетнамками (особенно кожаными или на микроплатформе) выглядит современно и дерзко. Добавьте кроп-топ или объемную рубашку и получите streetstyle-look в стиле скандинавских инфлюэнсеров.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Вьетнамки и юбка-шорты (фото: instagram.com/erinoffduty)  

Длинная юбка + рубашка в полоску

Это сочетание работает в стиле casual countryside или boho. Натуральные ткани, свободный крой, удобная обувь - все, что нужно для неспешного летнего дня. Такой лук смотрится уютно, но с характером.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Вьетнамки можно носить с юбками и рубашками (фото: instagram.com/erinoffduty)  

Совет

Чтобы вьетнамки выглядели модно, выбирайте:

  • модели с широкими или кожаными ремешками
  • варианты с платформой или мягким квадратным носком
  • трендовые цвета: черный, металлик, белый, шоколад, пастель.

Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025Трендовые вьетнамки на лето 2025 (фото: instagram.com/erinoffduty)

