ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый "лук" с платьем

Среда 20 августа 2025 14:35
UA EN RU
Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый "лук" с платьем Жена Виктора Павлика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, появилась в эффектном образе, в котором сочетаются минимализм и отсылка к 90-м. Блогерша выбрала белое платье-халтер - одну из главных моделей сезона, которая снова покоряет подиумы и streetstyle-хроники.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Блогерша и концертный директор показала минималистичный, но в то же время стильный образ.

Она одета в длинное белое платье из атласа или шелка.

Платье имеет высокий воротник-стойку и открытые плечи - такую модель еще называют платье-халтер.

Акцентная деталь - открытая спина. Глубокий вырез на спине придает образу изящества и чувственности.

Дополнить лук Репяхова решила открытыми босоножками-мюли серебряного цвета, а также едва заметным макияжем и распущенными волнистыми волосами.

Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый &quot;лук&quot; с платьемЕкатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Стиль

Это повседневный элегантный стиль или smart casual. Он сочетает комфорт и изысканность. Образ подходит для свидания, встречи с друзьями или другого неформального мероприятия.

Почему платье-халтер - тренд сезона

Платье-халтер (halter dress) - это модель с открытыми плечами, которая завязывается или фиксируется вокруг шеи. Такой крой открывает ключицы, плечи и спину, делая образ максимально изящным, но в то же время довольно смелым.

Этот фасон стал настоящим модным хитом в 90-х и 2000-х, а теперь снова на пике популярности, особенно среди инфлюэнсеров.

Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый &quot;лук&quot; с платьемЖена Виктора Павлика показала модное платье (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чем особенное платье-халтер:

  • открытая зона плеч и спины визуально удлиняет шею и подчеркивает осанку
  • имеет женственный, но не вульгарный вид
  • подходит для вечерних выходов, коктейльных вечеринок и даже для летних образов каждый день
  • может быть как минималистичным (из однотонной ткани), так и эффектным с блеском, драпировкой, разрезами или декоративными деталями
  • хорошо смотрится на разных типах фигуры, особенно на тех, кто хочет акцентировать верхнюю часть тела.

Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый &quot;лук&quot; с платьемЕкатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как носить платье-халтер в 2025

В стиле "old money" - выбирайте лаконичную модель нейтрального цвета (беж, белый, черный), сочетайте с туфлями-лодочками или минималистическими босоножками.

Вечером дополните большим украшением на уши или массивным браслетом, но без ожерелья, чтобы не перекрывать линию шеи.

На лето - легкие ткани, льняные или хлопчатобумажные варианты в сочетании с плетеной сумкой и сандалиями.

Для вечеринки - сатин или блестящая ткань + металлические аксессуары.

Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый &quot;лук&quot; с платьемЕкатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кому подходит

Платье-халтер особенно выигрышно смотрится на тех, у кого:

  • открытые плечи - сильная сторона (фигура "песочные часы", "груша", "перевернутый треугольник")
  • красивая шея или изящные ключицы
  • нет нужды в поддержке бюстгальтером (хотя существуют и халтеры со встроенными чашками или подкладкой).

Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый &quot;лук&quot; с платьемЖена Павлика показала стильный лук на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме