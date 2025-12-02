Злата Огневич показала идеальное платье для празднования Нового года
Украинская певица Злата Огневич снова привлекла внимание, продемонстрировав вечернее платье, которое станет идеальным выбором для новогодней вечеринки. Образ артистки сочетает классическую элегантность и современные тренды.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала Огневич
Платье, в котором предстала артистка, - это воплощение классической элегантности и современной смелости. Насыщенный, глубокий оттенок темной сливы создает эффект роскошного, но не кричащего блеска, который является абсолютным требованием для новогодней ночи.
Силуэт и крой
Платье имеет приталенный крой, изящно подчеркивающий фигуру певицы. Главная акцентная деталь - это высокий воротник и полностью открытая спина, которая придает образу чувственности и драматизма.
Трендовость
Подобные фасоны с открытой спиной и закрытым декольте впереди были отмечены на мировых подиумах и красных дорожках, что подтверждает актуальность выбора Огневич в контексте глобальных fashion-тенденций.
Цвет
Темный, глубокий оттенок и блестящие пайетки - это идеальная альтернатива классическому черному. Он выглядит богаче и интереснее, особенно в условиях вечернего освещения, обеспечивая "дорогой" вид наряда.
Злата Огневич показала модный "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Акценты и детали
Злата Огневич грамотно дополнила свой праздничный образ, придерживаясь принципа "меньше - значит больше", который особенно важен, когда надеваешь блестящую одежды.
Аксессуары
Минимум украшений. На снимках можно заметить только изящные серьги-кольца и массивное кольцо на руке. Это позволяет платью оставаться главным акцентом. Отсутствие колье или подвески абсолютно оправдано из-за высокого воротника.
Макияж
В макияже сделана ставка на свежий, сияющий тон кожи, подчеркнутый бронзером и хайлайтером на ключевых зонах. Губы выделены нюдовой помадой, которая гармонирует с цветом платья, а глаза - классическими стрелками и нейтральными тенями.
Певица выбрала классическую укладку с мягкими волнами на распущенных длинных волосах, падающих на плечи. Такая прическа подчеркивает глубокий вырез на спине и не перегружает образ.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Почему это платье - идеальный выбор на Новый Год
Новогодняя ночь традиционно требует особого, праздничного наряда. Платье Златы Огневич отвечает всем критериям.
Праздничность
Пайетки являются синонимом праздника и блеска, который является неотъемлемой частью атмосферы.
Комфорт
Качественный материал и продуманный крой обеспечат комфорт во время танцев и активного празднования.
Универсальность
Темный цвет делает платье универсальным для разных типов фигуры и позволяет легко комбинировать его с разной обувью и аксессуарами - от классических лодочек до элегантных босоножек.
Эффектность
Открытая спина гарантирует, что владелица такого наряда не останется незамеченной.
Злата Огневич показала, что надеть на новогоднюю вечеринку (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Вас также может заинтересовать
- Андре Тан рассказал, что станет главным хитом зимы 2026
- Катя Осадчая поразила модным бежевым total look с ярким акцентом
- Какой цвет маникюра притянет богатство и удачу в декабре 2025.